Zur Sessionseröffnung des Wallhäuser Karneval Clubs regnete es Kamelle und besondere Friedenstauben flogen in die Luft.

Hunderte Besucher am Straßenrand beim Karnevalsumzug in Wallhausen dabei (Mit Bildergalerie)

Mit „Wallhuse Helau“ stimmt die Funkengarde des WKC die Besucher am Straßenrand ein.

Wallhausen - Das war ein Sessionsauftakt in Wallhausen! Samstagnachmittag zeigte sich zwar der Himmel grau, aber wo man auch hinschaute, gab es fröhliche Gesichter. Vor allem beim Publikum, wenn der Kamelle-Regen in umgedrehte Regenschirme fiel. Zum Sessionsauftakt schlängelte sich ein langer Zug gut gelaunter Karnevalisten zwei Stunden lang durch die geschmückten Straßen des Helme-Ortes, um mit der Schlüsselübergabe von Bürgermeister Dieter Gremmer die 27. Session des Wallhäuser Karnevalvereins (WKC) zu eröffnen.