Hund beißt Frau in den Oberschenkel

Bei einer Attacke am Brandrain in Sangerhausen wird eine Frau verletzt.

Sangerhausen - Eine 59-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in der Straße Am Brandrain in Sangerhausen von einem Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Das Tier befand sich angeleint mit seiner 24-jährigen Besitzerin ebenfalls auf dem Fußweg. Warum der augenscheinliche Boxer-Stafford-Mix zugebissen hat, ist noch unklar. Das Ordnungsamt wurde informiert. Gegen die Tierhalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die 59-Jährige wurde ambulant medizinisch versorgt, so die Polizei.