Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt Helme-Hochwasser in MSH: Laut Landrat drohen derzeit keine weiteren Evakuierungen

Die Hochwasserlage am Stausee Kelbra hat sich in der Nacht zu Mittwoch nach Angaben von Landrat André Schröder (CDU) etwas entspannt. Allerdings wird der Helme-Pegel in Bennungen im Laufe des Tages auf über zwei Meter steigen.