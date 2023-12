Hochwasser in Sachsen-Anhalt Überflutungsgefahr: Landkreis Mansfeld-Südharz sperrt die B 85

Der wegen der übervollen Talsperre Kelbra weiter extrem hohe Wasserstand der Helme sorgt für Probleme in der Region Sangerhausen. So musste am Donnerstagnachmittag die stark befahrene Bundesstraße 85 zwischen Berga und Kelbra wegen Hochwassergefahr voll gesperrt werden.