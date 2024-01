Im Katastrophengebiet an der Helme verharren die Pegel auf Hohem Niveau. Es wird weiter versucht, Platz in der Talsperre zu schaffen. So ist die Lage am ersten Tag des neuen Jahres:

Wie hier in Oberröblingen kämpften die Fluthelfer überall an der Helme mit Sandsäcken gegen das Hochwasser.

Sangerhausen/MZ/DUR - Im Katastrophengebiet an der Helme verharren die Pegel auf Hohem Niveau. Es wird weiter versucht, Platz in der Talsperre zu schaffen. Am Neujahrs-Vormittag (10.45Uhr) betrug der Wasserstand in Bennungen 2,42 Meter. So ist die Lage am ersten Tag des neuen Jahres:

Auch Oberröblingen braucht Helfer

Die Feuerwehr Oberröblingen benötigt ebenfalls Hilfe zum Sandsackfüllen und -verbauen. Wer helfen will, sollte auf das Gelände der Europool (ehemals neue Mifa-Halle), An der Wasserschluft, in Sangerhausen kommen. Beginn ist am Neujahrstag um 13:30 Uhr.

Helfer sollten Handschuhe und Schaufeln mitbringen. „Nähere Infos gibt es dann vor Ort“, so die Feuerwehr.

Bahnstrecke wird auf unbestimmte Zeit gesperrt

Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage und den damit verbundenen Sicherungsmaßnahmen an den Deichen muss jetzt die Bahnstrecke Sangerhausen-Erfurt zwischen den Bahnhöfen Oberröblingen und Artern auf unbestimmte Zeit gesperrt werden. Das teilt der Landkreis mit. Die entsprechenden Absprachen mit der Deutschen Bahn sind erfolgt.

Grund für die Sperrung sei der Einsatz eines Zwei-Wege-Baggers am Bahndamm bei Oberröblingen, um hier den Deich zu sichern. Die Bahnstrecke sei der einzige Weg, den Technik und Einsatzkräfte nehmen könnten. Die Deutsche Bahn richte zwischen Sangerhausen und Artern nun einen Schienenersatzverkehr ein.

Neben der Bahnstrecke sind aktuell wegen des Helme-Hochwassers folgende Straßen gesperrt: die B 85 zwischen Berga und Kelbra, die L 230 zwischen Oberröblingen und Edersleben, die K 2298 zwischen Wallhausen und Brücken und die Verbindungsstraße Oberröblingen - Martinsrieth - Wallhausen (der sogenannte „Indianerweg“).

Der Landkreis hat ein Bürgertelefon geschaltet: Dieses ist in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Rufnummer 03464/5 35 19 60 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar.

Erneut Hilfe zum Sandsackfüllen benötigt

Die Roßlaer Feuerwehr ruft die Einwohner von Roßla und Bennungen wieder zum Sandsackfüllen auf. Wer helfen will, sollte am Neujahrstag zum ehemaligen Holzplatz am Fußstieg, nahe des Kieswerks in Roßla, kommen und eine Schaufel mitbringen. Helfer sollten aber nicht mit dem Auto dorthin fahren, da keine Parkplätze vorhanden sind.

Kohl fordert, die Ursache der Katastrophe zu analysieren

Laut Südharz-Bürgermeister Peter Kohl haben einige Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr den Jahreswechsel in den Gerätehäusern in Bennungen und Roßla verbracht. Er habe mit den Einsatzkräften um Mitternacht in Roßla auf ein hoffentlich gesundes und ruhiges Jahr 2024 angestoßen.

„Kommen wir gut und möglichst mit wenig Schäden durch diese Katastrophe“, so der Wunsch des Bürgermeisters. Er richtete aber auch bereits den Blick nach vorn:

„Arbeiten wir anschließend die Ursachen heraus und stellen die Fehler ab. Jetzt geht es aber erst einmal um die Sicherheit von Menschen und Sachwerten, danach um die dringende Auswertung und Konsequenzen.“

Straßensperrungen durch Hochwasser an der Helme: Gebiet weiträmig umfahren

Am Vormittag des Neujahrstages ist die Kreisstraße zwischen Wallhausen und Brücken (K 2298) wegen Überflutung voll gesperrt worden, teilte die Leitstelle des Landkreises mit. Eine Umleitung sei ausgeschildert.

Die Leitstelle gab folgende Handlungsempfehlung: „Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken. (Schnitt: Christian Kadubietz/Kamera: Steffi Rohland)

Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern.

Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.“ Wegen des Hochwassers ist bereits seit Tagen die B 85 zwischen Kelbra und Berga gesperrt. Die mit Sandsäcken verbaute Straße dient nun als Art Ersatzdeich.

Neue Unwetterwarnung für den Südharz

Für Mansfeld-Südharz und angrenzende Gebiete in Thüringen besteht von Dienstag, 2. Januar, 0 Uhr, bis Donnerstag, 4. Januar, 0 Uhr, eine neue Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Es werden dabei im Einzugsgebiet der Helme Niederschlagsmengen zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet. Entwarnung sieht anders aus.