Halle (Saale)/DUR – Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine Amtliche Warnung vor Dauerregen in den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz herausgegeben. Zwischen Dienstag und Mittwoch können bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, so die Meteorologen. Im Harzer Bergland sind bis zu 80 Liter möglich, dort gilt ab Dienstag 0 Uhr eine Unwetterwarnung.

Vor allem für die Einsatzkräfte an der Helme im Südharz sind das alles andere als gute Nachrichten. Der Stausee Kelbra ist noch immer über seine Kapazitätsgrenze hinaus gefüllt. Kommt nun wieder viel Niederschlag hinzu, dürfte sich die Hochwasserlage noch einmal verschärfen.

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken. (Schnitt: Christian Kadubietz/Kamera: Steffi Rohland)