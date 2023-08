Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Heinrich-Heine-Sekundarschule in Sangerhausen ihren 60. Geburtstag.

Heineschule in Sangerhausen feiert ihren 60. Geburtstag

Ein Blick in die Heineschule

Sangerhausen/MZ - Kaum beginnt das neue Schuljahr in der Heinrich-Heine-Sekundarschule in Sangerhausen, da gibt es auch schon etwas zu feiern.

Denn die traditionsreiche Schule in der Otto-Nuschke-Straße feiert dieses Jahr ihren 60. Geburtstag. Steigen wird das Fest konkret am 26. August, wie Schulleiter Daniel Nicolai ankündigt. „Von 10 bis 13 Uhr wird es an diesem Tag ein Tag der offenen Tür geben“, sagt er.

Schule für Interessierte geöffnet

Dabei könne sich jeder die Räumlichkeiten der Schule anschauen. Zu sehen geben dürfte es dann eine Menge. Denn man habe in der ersten Woche des Schuljahres ab 17. August auch eine ganze Projektwoche zum Jubiläum geplant, sagt der Schulleiter.

Die Schule, die nach dem deutschen Dichter und Denker Heinrich Heine benannt wurde, hat in Sangerhausen eine lange Tradition. Zuletzt war sie vier Jahre lang eine Baustelle, die ihre eigene Geschichten schrieb – von Bauverzögerungen, gestohlenen Baufahrzeugen oder auch sich auf neun Millionen Euro angehäuften Baukosten. Nun ist sie aber seit über einem Jahr schon wiedereröffnet. Dennoch dürfte es viele Neugierige geben, die sich einmal in der neuen Schule umschauen wollen.