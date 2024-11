Der Heimatverein Rotha 2000 veranstaltet am Samstag seinen dritten Weihnachtsmarkt. Für die weihnachtliche Dekoration gibt es Unterstützung von Heinz-Hasso Neumann aus Horla.

Heimatverein Rotha 2000 veranstaltet seinen dritten Weihnachtsmarkt - Was die Besucher erwartet

John und Anton (von links) aus Rotha packten tüchtig mit an. Wie immer wurden die Weihnachtsbäume in Horla geholt.

Horla/Rotha/MZ. - Das Wetter war schon mal perfekt, als die Mitglieder des Heimatvereins Rotha die Weihnachtsbäume für ihren Weihnachtsmarkt holten. Traditionell fahren sie dazu nach Horla in das Waldstück am Stuhlberg von Heinz-Hasso Neumann.

Nordmanntannen mit Schnee bedeckt

Es hatte ein wenig geschneit und die Weihnachtsbäume, überwiegend Nordmanntannen, sahen wie gezuckert aus. Bevor Robert Büchner die Kettensäge ansetzen konnte, wurden er und seine Helfer Holger Becker, Dieter Wittig, Kevin Thomas, Edwin Büchner sowie Patrick und Lukas Schütze von Heinz-Hasso Neumann eingewiesen, welche Bäume gefällt werden können.

Heinz-Hasso Neumann aus Horla ist selbst gebürtiger Rothaer. Erst mit drei Jahren zog seine Familie nach Horla. Hier war er 25 Jahre Bürgermeister. Irgendwann kam er auf die Idee, die Kindertagesstätte „Spatzennest“ mit Weihnachtsbäumen zu beliefern. Schließlich gehen auch die Jüngsten aus Horla in diesen Kindergarten.

Als der Heimatverein Rotha dann die Idee umsetzte, einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt zu gestalten, unterstützte er die Rothaer auch dabei sehr gern. „Es ist schon eine gepflegte Tradition“, sagt Heinz-Hasso Neumann. „Es macht schon Spaß.“ Das empfanden auch die Jungs John und Anton so, die wie zwei fleißige Wichtel, die gefällten Weihnachtsbäume zum Autoanhänger transportierten.

Heinz-Hasso Neumann (rechts) zeigt, welche Bäume gefällt werden dürfen. (Foto: Maik Schuhmann)

Lagerfeuer, Cocktails, Leckeres vom Grill und Open-Air-Kino in Rotha

Inzwischen sind die Bäumchen auf dem Rothaer Festplatz aufgestellt und geschmückt. Denn am 29. November geht es um 18 Uhr bereits mit der Weihnachtslounge Rotha los. Je nach Wetter laden die inzwischen 80 Mitglieder Einwohner und Gäste auf den weihnachtlich geschmückten Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Rothaer Bergstraße 42 zum gemütlichen Beisammensein ein.

In weihnachtlicher Atmosphäre können die hoffentlich zahlreichen Besucher am knisternden Lagerfeuer heiße Cocktails genießen und Leckeres vom Grill sowie Backfischbrötchen essen. Höhepunkt des Abends ist die Aufführung eines Weihnachtsfilms im Open-Air-Kino. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses statt.

Am Samstag, 30. November, beginnt um 15 Uhr der Weihnachtsmarkt Rotha. Die Vereinsmitglieder werden ein buntes Programm gestalten. Außerdem findet ein weihnachtlicher Kreativmarkt statt. Natürlich ist auch an diesem Tag für das leibliche Wohl mit Speisen und Getränken gesorgt. Sollte es schlechtes Wetter geben, haben die Vereinsmitglieder natürlich auch dafür eine wetterfeste Variante im Saal in petto.

Verein ist ganzjährig aktiv

Der Weihnachtsmarkt ist ein besonderer Höhepunkt in einem abwechslungsreichen Vereinsjahr. Der Verein veranstaltete das Osterfeuer. Außerdem kümmerten sich die Mitglieder um die Tradition der Käsemänner.

Denn drei Männer des Ortes müssen Pfingstsamstagnacht die Abgaben von Käse und Brot nach Questenberg bringen. Außerdem drückten die Vereinsmitglieder der deutschen Elf bei der Europameisterschaft beim Public-Viewing die Daumen, feierten Kirmes und pflanzten eine neue Friedenseiche.

Schließlich sind sie auch in der fünften Jahreszeit aktiv. So wird für die kommende Karnevalssaison bereits seit Oktober geprobt, verrät Vereinsmitglied Simone Pscheidt. Der Karneval in Rotha ballt sich dann im nächsten Jahr vom Freitag, dem 21. Februar bis 23. Februar.