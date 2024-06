Auf einer 25 Hektar großen Wiese nahe Roßla will die Heide-Hof GmbH & Co. KG aus Hohlstedt eine Agri-PV-Anlage errichten und dafür rund zehn Millionen Euro investieren.

Heide-Hof GmbH aus Hohlstedt will eine Agri-PV-Anlage errichten - Was das Besondere daran ist

Ähnlich wie mit der Pilotanlage auf dem Heide-Hof in Hohlstedt, soll künftig auch nahe Roßla Elektroenergie gewonnen werden – nahe der Helme.

Hohlstedt/Roßla/MZ. - Alle paar Minuten springt auf dem Hohlstedter Testgelände der kleine Motor an. Ein leises Sirren verrät, dass sich der Neigungswinkel der Solarmodule um wenige Grad ändert - dem Lauf der Sonne folgend und so, dass möglichst viel Sonnenlicht auf die Platten fällt und in elektrischen Strom umgewandelt wird.