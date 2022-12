Guter Start fürs Allstedter Mühlenbräu. Jetzt gibt es auch Treberbrot

Babette Mühlstädt und ihr Mann Jan in der historischen Stadtmühle mit ihrem Allstedter Mühlenbräu.

Allstedt/MZ - Lieber ein Bier statt Glühwein – dafür haben sich bei der Mühlenweihnacht in Allstedt viele Besucher entschieden, den frostigen Temperaturen zum Trotz. „Ich hab selbst ein bisschen gestaunt“, sagt Mühlenbetreiberin Babett Mühlstädt und lacht. Doch die Nachfrage nach dem Gerstensaft hatte ihren Grund: Ausgeschenkt wurde nämlich Allstedter Mühlenbräu, das direkt in der Stadtmühle gebraut wird. Und das kommt bei den Allstedtern offensichtlich gut an.