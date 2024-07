Die Urkunde von Guinness World Records ist da: Vincent Richter aus Allstedt hat den größten Mohnkuchen der Welt gebacken. Der Rekord-Kuchen ist jetzt der absolute Renner in seiner Bäckerei.

Allstedt/MZ. - Jetzt ist es ganz offiziell: Die Bäckerei Meye in Allstedt hält den Rekord für den größten je gebackenen Mohnkuchen der Welt. Die Urkunde mit dem Logo des Guinness-Weltrekordbüros ist in dieser Woche aus London in Allstedt eingetroffen.

Darauf ist auf Englisch vermerkt, dass die „largest poppy seed cake“ 107 Kilogramm beziehungsweise 235 britische Pfund und 14 Unzen schwer ist und am 9. Juni 2024 von der Bäckerei Meye in Allstedt in Deutschland hergestellt wurde. Dazu trägt das Zertifikat, das in einem gelben Dokumenten-Umschlag über den Kanal kam, das Prädikat: „Officially amazing“ – „offiziell großartig“.

Das ist es – das Zertifikat über den Guinness-Weltrekord. Foto: V. Richter

Sternekoch Robin Pietsch war zu Gast beim Weltrekord in Allstedt

Großartig sind auch die Erinnerungen der Allstedter und ihrer Gäste an das Großereignis Anfang Juni, in dessen Rahmen der Rekordversuch stattfand. In ihrer Backstube bekamen die Bäckermeister Stev und Vincent Richter Unterstützung von allerlei Prominenz. Tags darauf beim Wiegen und Verteilen war dann Sternekoch Robin Pietsch ein umlagerter Star und begehrter Partner für Handyschnappschüsse.

Die Guinness-Gesellschaft hatte klargemacht: Der Kuchen muss mindestens 100 Kilo wiegen, um groß und schwer genug für einen Rekord zu sein. Unter Riesenjubel wurde das erreichte Gewicht damals verkündet. Die Bäckerei lud zu Kaffee und Kuchen ein und bat im Gegenzug um Spenden für den guten Zweck.

Mohnkuchen ist in Allstedter Bäckerei jetzt der absolute Renner

„Teilweise haben die Leute noch in den Tagen danach Geld vorbeigebracht, weil sie in dem Gedränge die Spendenschachtel nicht gefunden hatten“, erzählt Vincent Richter. Über 500 Euro sind zusammengekommen. Sie werden an die Allstedter Kitas Rotkäppchen und Kreuzberg übergeben.

Das Zertifikat aus London indes bekommt einen Ehrenplatz im Geschäft, wo übrigens Mohnkuchen seit dem Rekord der absolute Renner ist. „Sogar Leute aus Leipzig und Halle fragen im Laden danach“, erzählt Richter. Noch heute wird mindestens die doppelte Menge gebacken wie vor dem Rekord.