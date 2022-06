Grundschüler in Oberröblingen sagen: Putin hör auf!

Oberröblingen/MZ - „Kinder sollen lachen und glücklich sein.“ „Frieden bedeutet Familie, Freude und Gesundheit. Das sollte jeder haben.“ „Ich will keinen Krieg! Putin hör auf!“ An der Grundschule in Oberröblingen haben die Kinder ihre Wünsche und Gedanken auf kleine Tauben aus weißem Papier geschrieben. Und die Erstklässler haben gemalt, was ihnen wichtig ist: Häuser, die nicht brennen. Mit Gärten voller Blumen drumherum. Und Kinder und Eltern, denen es gut geht.

