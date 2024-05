Nach dem Tod von Helmut Meier-Föllmi übernehmen Lilly und René Huber-Meier das Schloss in Wallhausen. Was sie vorhaben.

Generationswechsel im Schloss in Wallhausen - Was das bedeutet

Lilly Huber-Meier, Pascal und René Huber (v.li.) werden das Schloss Wallhausen in all seinen Facetten weiter führen.

Wallhausen/MZ. - Die erste Verbindung der Orte Wallhausen in der Goldenen Aue und Kloster Einsiedeln in der Schweiz liegt in der Vergangenheit: Otto der Große. Er war vor 19 Jahren der Grund für den geschichtsinteressierten Schweizer Galeristen Helmut Meier-Föllmi, das Wallhäuser Schloss zu ersteigern und als Hotel, Restaurant, Ausstellungsort und Galerie für moderne Kunst zu gestalten.