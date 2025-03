Frank Meyer (l.) gibt die Geschäfte des Kirschcafés in Tilleda an den Küchenmeister Tobias Huske.

Tilleda - Chefwechsel im Kirschcafé in Tilleda: Wovon andere Unternehmer träumen, hier am Fuße des Kyffhäusers hat es funktioniert: Der nahtlose Generationswechsel. Zu Jahresbeginn hat Frank Meyer das beliebte Café am Fuße der Königspfalz an seinen Nachfolger Tobias Huske übergeben.