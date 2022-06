Krater ist nicht gewachsen Garage eingesackt: Ursache für Erdfall in Riethnordhausen ist gefunden

In Riethnordhausen ist eine Garage in der Erde versunken. Das Fundament des angrenzenden Wohnhauses lag in Teilen frei. Nun ist die Ursache gefunden und die Sanierung des Hauses kann beginnen.