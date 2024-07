Fazit zur Fussball-EM in MSH Public Viewing in der Rosenarena, Hafenbar oder Rüssel-Pub - Wie viele Leute da waren und wie das Fazit zur EM ausfällt

Die Spiele der Fußball-EM zogen Hunderte Besucher in die Rosenarena in Sangerhausen. Aber auch in der einen oder anderen Bar wurde gemeinsam geschaut. Wie fällt die EM-Bilanz aus?