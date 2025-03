Sangerhausen/MZ. - Zum zweiten Mal in Folge hat die Sekundarschule „Heinrich Heine“ in Sangerhausen jetzt den Förderpreis für Berufsorientierung der Handwerkskammer Halle gewonnen. Das Projekt einer Schülerfirma, die einmal in der Woche ein Frühstücksangebot produziert und in der ersten großen Pause verkauft, hat die Kammer überzeugt.

„Durch das eigene Unternehmen lernen die Schüler verschiedene Berufsbilder kennen – das reicht vom Bäcker und Fleischer über den Fachverkäufer und die Fachkraft für Lagerlogistik bis zu den Bürokaufleuten“, erklärte Sebastian Scholz von der Handwerkskammer Halle am Donnerstag bei der Übergabe des Preisgelds, das sich im Vergleich zum Vorjahr nochmal ordentlich gesteigert: Statt 250 gab es in diesem Jahr 1.000 Euro, mit dem die Firma vor allem den Wareneinkauf vorfinanziert.

Schülerfirma in der Heine-Schule: Welcher Imbiss in Sangerhausen am meisten gefragt ist

In den ersten Wochen haben die Sechst- und Siebtklässer schon Erfahrungen mit Angebot und Nachfrage gemacht, mussten auch mal eine Sonderschicht in der zweiten Pause einlegen, weil zu viel übrig geblieben war. Inzwischen wissen sie: Würstchen sind besonders gefragt, auch Laugenbrezeln gehen gut weg.

„Wir wissen jetzt auch, dass wir besondere Umstände mit einplanen müssen“, erzählt Yvonne Buschendorf, die die Firma betreut. Als zuletzt der Krankenstand sehr hoch war, gab es deutlich weniger potenzielle Kunden. Auch die Vorprüfungen der Zehntklässler und das Berufspraktikum der achten und neunten Klassen müssen beim Einkauf und der Produktion mit berücksichtigt werden. Die Idee, am Rosenmontag Pfannkuchen ins Sortiment zu nehmen, hat indes gut funktioniert. „Inzwischen läuft es richtig gut – jeder hat seine Aufgabe gefunden und sich gut eingearbeitet“, sagt Buschendorf.

Frühstücksangebot: Wird die Schülerfirma noch expandieren?

Der modern eingerichtete Hauswirtschaftsraum mit vier komplett ausgestatteten Küchenzeilen bietet der Schülerfirma gute Produktionsbedingungen. Bei der Warenbeschaffung arbeitet man mit dem Sangerhäuser Rewe-Markt zusammen, wo jeden Montag die Bestellung der Zutaten abholfertig zusammengepackt wird.

„Vielleicht können wir bald den nächsten Schritt gehen und das Frühstück zwei- oder sogar dreimal in der Woche anbieten“, sagte Schulleiter Daniel Nikolai bei der Preisübergabe. Den Imbiss für diese Gelegenheit hatte natürlich auch die Schülerfirma geliefert.

Ein Blick in den Hauswirtschaftsraum der Heine-Schule in Sangerhausen, der mit modernen Küchenzeilen ausgestattet ist. Foto: Maik Schumann

Die 1.000 Euro Preisgeld haben die Handwerkskammer Halle und die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau gemeinsam bereitgestellt, erklärte Sebastian Scholz. Für den Förderpreis BOF 5.000 prämieren die Kammern jedes Jahr gute Ideen, die Schülern bei der Berufsorientierung helfen. Dafür stellen sie insgesamt 5.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.

Die Vorbereitung auf die Berufswahl spielt an der Heine-Schule auch sonst eine große Rolle. Sie gehört beispielsweise zu den Modellschulen in Sachsen-Anhalt, an denen in Klasse acht Praxislerntage erprobt werden. Dafür gehen die Schüler jede zweite Woche für einen Tag in Unternehmen und bearbeiten dann schulische Aufgaben, bei denen es um die Anwendung in der Praxis geht. Das Ziel: Sie sollen sehen, dass Wissen später wirklich gebraucht wird.

Berufsorientierung in Sangerhausen: Prozentrechnung im Krankenhaus

Nikolai berichtet von Schülerinnen, denen eine Krankenschwester die Prozentrechnung in ihrem Arbeitsbereich erklärt hatte. „Die waren komplett begeistert und freuen sich jetzt schon jedes Mal auf den Praxistag“, erzählt er.

Mit dem Schule-Berufe-Infotag organisiert man inzwischen regelmäßig eine große Berufsmesse exklusiv für die eigenen Schüler. Die neunten und zehnten Klassen absolvieren Projektwochen zum Thema Berufswahl, in denen sie das Berufsinformationszentrum besuchen und Betriebe erkunden.