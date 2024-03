Die Autofahrer freut es: Die Vollsperrung der L222 in Nienstedt ist aufgehoben. Zurückgeblieben ist unterdessen ein Schaden an der Friedhofsmauer direkt neben dem Durchlass.

Friedhofsmauer eingebrochen: Ist die Langzeitbaustelle in Nienstedt dafür verantwortlich?

Die Vollsperrung in Nienstedt ist Geschichte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nienstedt/MZ. - Die Vollsperrung der Landesstraße 222 in Nienstedt, die die Einheitsgemeinde Allstedt erneut drei Wochen lang strikt in Nord und Süd geteilt hatte, ist zum Glück Geschichte. Am letzten Tag der beantragten Sperrung wurde der Durchlass auf Höhe des Nienstedter Friedhofs wieder für den Verkehr freigegeben.