Der Kreisausschuss bestätigte die Verlängerung des Billetts für frisch gebackene Eltern. Für das Jahr 2023 sind insgesamt 8.210 Fahrten registriert worden. Was das Ticket den Kreis kostet.

Freie Fahrten mit dem Babyticket sollen in Mansfeld-Südharz bleiben

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das Babyticket in Mansfeld-Südharz wird im September in sein zwölftes Jahr gehen. Dafür hat sich zumindest der Kreisausschuss ausgesprochen und es besteht kein Zweifel, dass dem auch der Kreistag am Montag folgen wird.