Zwischenstand der Kommunalen Wärmeplanung in der Einheitsgemeinde Allstedt sieht für einige Ortsteile Potenzial für Wärmenetze. Wie es jetzt weitergeht.

Flusswärme, Biogas und Wärmepumpen - so ist der Zwischenstand beim kommunalen Wärmeplan für Allstedt

In Biogasanlagen wie hier in Niederröblingen sieht die kommunale Wärmeplanung Potenzial für Wärmenetze.

Allstedt/MZ. - Beim Thema Kommunale Wärmeplanung ist Allstedt schon ein ganzes Stück vorangekommen. Eigentlich müsste die kleine Einheitsgemeinde ein solches Papier erst bis zum 30. Juni 2028 vorlegen. Die Erhebung der Daten und Gegebenheiten vor Ort ist aber schon jetzt abgeschlossen. Maximilian Gutwein vom Beratungsunternehmen BCC Energie aus Schkeuditz hat in der jüngsten Sitzung des Allstedter Energieausschusses seine Analyse für die Einheitsgemeinde Allstedt vorgestellt.