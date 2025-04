In zwei kleinen Dörfern in Mansfeld-Südharz standen die aufgeschichteten Holzstapel schon in der Nacht zum Ostersonnabend in Flammen.

Das Osterfeuer in Hayn brannte schon in der Nacht zum Sonnabend lichterloh.

Hayn/Sylda/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zum Ostersonnabend in Mansfeld-Südharz zwei Osterfeuer vorzeitig angezündet und damit Feuerwehreinsätze ausgelöst. Wie ein Sprecher der Leitstelle Mansfeld-Südharz sagte, wurde die Feuerwehr Hayn kurz vor 3.30 Uhr alarmiert und war über eine Stunde vor Ort. Auch die Feuerwehr Sylda musste alarmiert werden, um zu einem vorzeitig brennenden Osterfeuer auszurücken.

In beiden Fällen sei es nur noch darum gegangen, dass keine Gefahr durch die Feuer bestand, sie hätten nicht mehr gelöscht werden können.

Osterfeuer gehören in vielen Orten im Harz und somit auch in Mansfeld-Südharz zur Tradition und sind ein beliebter Treffpunkt. Üblicherweise werden sie am Ostersonnabend angezündet, nur in einzelnen Orten passiert das traditionell erst am Sonntag.