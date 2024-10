Im Sangerhäuser Stadtteil Südwest hat es am Sonntagabend einen großen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Bewohner eines Hauseingangs mussten evakuiert werden. Ein Feuerwehrmann wurde durch Dämpfe eines Ungeziefer-Verneblers verletzt.

Mieterin will Fliegen bekämpfen und löst Großeinsatz in Sangerhausen aus

Vor dem Haus in Sangerhausen wurde auch ein Dekontaminations-Zelt aufgebaut.

Sangerhausen/MZ. - Blaulicht und Feuerwehrleute in Schutzanzügen: Im Sangerhäuser Stadtteil Südwest hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz von Rettungskräften gegeben. Gegen 21.15 Uhr meldeten Anwohner der Wilhelm-Koenen-Straße telefonisch bei der Rettungsleitstelle, dass in einem der dortigen Mehrfamilienhäuser mehrere Rauchmelder Alarm schlagen.