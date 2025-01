Großer Wasserschaden Feuerwehr evakuiert Wohnhaus in der Sangerhäuser Bahnhofstraße

Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk gibt es derzeit in der Sangerhäuser Bahnhofstraße. In einem der dortigen Wohnhäuser drohen nach einem Wasserschaden Decken herunterzubrechen. Was bisher noch bekannt ist.