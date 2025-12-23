Neue Spielplätze in Sangerhausen Fast spielbereit: Warum Familien in Sangerhausen trotzdem weiter warten müssen
Die neuen Spielplätze im Stadtteil Am Rosarium in Sangerhausen und in Wippra wirken bereits bezugsfertig, bleiben aber vorerst gesperrt. Wann die Stadt mit einer Eröffnung rechnet.
Sangerhausen/Wippra/MZ. - Sie sehen bereits weitgehend fertig aus, können aber noch nicht genutzt werden: Die Sangerhäuser Stadtverwaltung hat jetzt im Zusammenhang mit den neuen Spielplätzen im Stadtteil Am Rosarium und an der Ecke Promenade/Badegasse in Wippra Familien noch um etwas Geduld gebeten.