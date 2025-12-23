Die neuen Spielplätze im Stadtteil Am Rosarium in Sangerhausen und in Wippra wirken bereits bezugsfertig, bleiben aber vorerst gesperrt. Wann die Stadt mit einer Eröffnung rechnet.

Fast spielbereit: Warum Familien in Sangerhausen trotzdem weiter warten müssen

Blick auf den neuen Spielplatz im Sangerhäuser Stadtteil Am Rosarium. Dort fehlt noch die Abnahme der Geräte durch den TÜV.

Sangerhausen/Wippra/MZ. - Sie sehen bereits weitgehend fertig aus, können aber noch nicht genutzt werden: Die Sangerhäuser Stadtverwaltung hat jetzt im Zusammenhang mit den neuen Spielplätzen im Stadtteil Am Rosarium und an der Ecke Promenade/Badegasse in Wippra Familien noch um etwas Geduld gebeten.