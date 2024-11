Sangerhausen/MZ. - Offene Türen einrennen: Genau das ist jetzt in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) passiert, als im Glashaus des Europa-Rosariums zum ersten Mal die Familienmesse „FamFAIR“ stattfand. Organisiert von Verena Wunderlich und Katrin Pein, boten rund 20 Aussteller aus der Region ihre Produkte und Dienstleistungen unter dem Dach der FamFAIR GmbH an. „Wir wollen die regionalen Unternehmen sichtbarer machen“, sagt Wunderlich, die aus Lengefeld stammt und in Berlin lebt. Pein, die in der Rosenstadt zu Hause ist, fügt hinzu: „Wir wollen damit außerdem auch die Vereine unterstützen.“

Alles selbst genäht

Franziska Soltau aus Bennungen, 26 und selbst Mutter zweier kleiner Kinder, bietet Stirnbänder, Mützen, Pullover und Strampler für Babys und Kleinkinder an. Alles hat sie selbst genäht, erzählt sie. Sonst sei sie auf Märkten unterwegs. „Die Messe ist gut besucht. Nette Leute, gute Stimmung. Es läuft gut.“ Ihr gefalle die Bandbreite der Stände, sagt sie. Kosmetikprodukte, Tee, Kochen, Dekoartikel, Fahrräder, Sehtest, Sportverein...

Schülerfirmen präsentieren sich

Auch zwei Schulen sind präsent. Theresa, Marek, Anna, Pia und Marlena vertreten mit zwei Lehrerinnen die Schülerfirma „fair-naschen“ von der Allstedter Müntzerschule. Sie haben neben mehreren Marmelade- und Senfsorten Honig aus der eigenen Imkerei mitgebracht, mit dem Umsatz sind sie zufrieden. Ein paar Meter weiter präsentiert sich die Sangerhäuser Heine-Ganztagsschule mit Verschiedenem, was in den Arbeitsgemeinschaften Kochen und Backen, Kreatives und der Nähwerkstatt entstanden ist. Schulleiter Daniel Nicolai und einige seiner Kollegen betreuen den Stand. „Viele Leute nehmen schon Geschenke mit“, schmunzelt er.

Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich zur Familienmesse im Glashaus des Europa-Rosariums zu informieren und zu kaufen. Foto: Jürgen Lukaschek

Spezielle Angebote für Familien

Am „Harzrausch“-Stand von Heidrun und Jörg Herrmann aus Uftrungen gibt es bedruckte T-Shorts und Hoodies, Gehäkeltes und Dekoartikel. Sonst, sagt Herrmann, verkaufen sie übers Internet.

Nicole Haucke nimmt eine Fotoserie von der 13 Monate alten Thea auf, die gelernte Fotografin hat sich auf Familienfotografie spezialisiert. Die Messe sei sehr schön, gemütlich und übersichtlich, finden Theas Eltern Justine und Sven Kraft. So was könnte ruhig zweimal im Jahr stattfinden. Stefanie Schäl aus Teutschenthal erläutert, dass sie als zertifizierte Familienbegleiterin Still-, Beikost- und Schlafberatung anbietet.

Traumhafte Location

Extra wegen der Messe ist Katja Steege aus Halle mit ihren anderthalbjährigen Zwillingen Katharina und Constantin nach Sangerhausen gekommen. „Die Location ist traumhaft, die Angebote sind toll, es gibt gute Parkmöglichkeiten.“ Sie will auf jeden Fall wiederkommen, dann aber mit der ganzen Familie.

Katrin Pein, Torsten Schweiger, Veronika Wunderlich (v.l.) bei der Familienmesse famFAIR im Glashaus des Rosariums. Foto: Katrin Pein

Wunderlich und Pein hören solches Lob gern. Dass die Aussteller ins Gespräch kommen, füreinander werben und regional bekannter werden, das zähle. Die Atmosphäre nähmen sie auch als Aufbruchstimmung wahr. Nicht zuletzt profitierten auch Rosarium und Stadt. Das wisse Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) ebenfalls zu schätzen, der zur Eröffnung der Messe dabei war.