Seit 2014 fordern die Dietersdorfer Familie Aehle den Schutz ihres Grundstücks vor weiteren Schlammlawinen. Was die Gemeinde Südharz nun unternommen hat und zusichert.

Familie aus Dietersdorf fordert seit 2014 den Schutz vor Schlammlawinen - Was sich nun getan hat

Starkregen in Mansfeld-Südharz

Joachim Aehle steht am soeben ausgebaggerten Becken.

Dietersdorf/MZ. - Diesmal ist es ein Vor-Ort-Termin, bei dem auch Joachim Aehle lächeln kann. Daumen hoch! Er steht am Rand des soeben ausgebaggerten, rund 25 Meter langen Rückhaltebeckens oberhalb von Dietersdorf. Das ist der Bereich, von dem sich schon mehrfach Unmengen an Wasser und Schlamm hangabwärts ergossen und das Grundstück der Familie überflutet haben. „Das ist schon in Ordnung, das fängt Unmassen Dreck ab“, sagt der Rentner und klingt ziemlich erleichtert.