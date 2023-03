Die Eröffnung der Filiale der Kaufhaus-Kette Woolworth in Sangerhausen entwickelte sich am Mittwochabend zur Hängepartie. Warum das Unternehmen letztlich absagte, aber dennoch eine Eröffnung noch möglich ist.

Die Eröffnung der Woolworth-Filiale in Sangerhausen am Donnerstag war bis zuletzt unklar.

Sangerhausen/MZ - - Alles war vorbereitet. Ein Schild vorm Eingang warb am Mittwochabend auch noch für die Eröffnung der Woolworth-Filiale in der Kylischen Straße von Sangerhausen am Donnerstagmorgen. Doch ob der Markt am Donnerstag wie geplant tatsächlich seine Pforten öffnet, war selbst am Mittwochabend noch völlig offen. Der Start geriet zur Hängepartie, die sich möglicherweise erst am Donnerstagmorgen entscheiden könnte.