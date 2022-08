Essen gut, alles gut - was die Ernährungsberaterin empfiehlt

Sangerhausen/MZ - Theresa Hünig sitzt inmitten von Drei- bis Vierjährigen in der Kita in Holdenstedt. Dort will sie den Kleinsten schon das beibringen, was sie im Idealfall ihr ganzes Leben lang im Hinterkopf behalten sollen: Woher das Essen kommt und dass es gar nicht so schwer ist, sich gesund und vielfältig zu ernähren. Auch für Erzieher biete sie Projekte an, sagt Theresa Hünig, die sich im April in Sangerhausen selbstständig machte. Seither bietet sie dort Beratungen und Therapien bei Ernährungsproblemen bei Erwachsenen und Säuglingen an, aber auch Kurse oder Events etwa für junge Eltern oder Menschen, die Probleme haben beim Abnehmen. Hünig ist Diätassistentin und Ernährungstherapeutin. „Es geht darum, dass Menschen aus Frust, Lust oder Langeweile essen“, sagt sie. Es werde zumeist zu wenig getrunken, sagt sie. Empfohlen sind dabei sechs Gläser à 200 Milliliter. Ebenfalls zu wenig verzehrten die Menschen Obst und Gemüse. Hierbei seien als Faustregel fünf Portionen empfohlen, am besten im Verhältnis drei zu zwei für das Gemüse. Eine Portion entspricht etwa einer Handvoll. Dies alles kann man in der klassischen Ernährungspyramide ablesen, die sich natürlich auch in Hünigs Praxis befindet. „Aber die nutze ich nicht so oft“, sagt sie.