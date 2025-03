Erster Hauptgewinn für die Lindenmarkt-Tombola in Allstedt steht fest

Nummerierte Bändchen werden in diesem Jahr gegen eine Spende für den Lindenmarkt in Allstedt ausgegeben. Sie gelten zugleich als Lose für die Tombola.

Allstedt/MZ. - In diesem Jahr sollen sich Besucher mit einem Spendenbeitrag an der Finanzierung des Allstedter Lindenmarkts beteiligen. Im Gegenzug bekommen sie ein Stoffbändchen fürs Handgelenk, mit dem sie nicht nur ihre Verbundenheit mit dem traditionellen Volksfest zeigen, sondern auch an einer Tombola teilnehmen können. Denn die gelb-schwarzen Lindenmarktbändchen sind durchnummeriert.