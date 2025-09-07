Schwerer Unfall auf Bikerstrecke Erneut stürzt Motorradfahrer auf der B85 am Kyffhäuser
Fahrer gerät auf der kurvenreichen Strecke auf das Bankett der Straße, stürzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.
Kelbra/MZ/FRS - Auf der Bundesstraße 85 am Kyffhäuser hat sich erneut ein Motorradunfall ereignet. Nach Angaben der Nordhäuser Polizei kam am Samstagnachmittag kurz vor 16 Uhr ein Biker, der aus Bad Frankenhausen in Richtung Kelbra unterwegs war, aufgrund eines Fahrfehlers mit den Rädern auf das rechte Bankett der Straße und stürzte.
Verletzter kommt nach Sondershausen ins Krankenhaus
Dabei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er ins Krankenhaus nach Sondershausen gebracht werden musste. Der Unfall passierte kurz nachdem der Biker die Einmündung zum Kyffhäuser passiert hatte und die Bundesstraße wieder bergab führt. Zum Alter des Verletzten machte die Polizei keine Angaben. Der Schaden am Motorrad beträgt laut Polizei etwa 1.000 Euro. Die B 85 ist wegen ihrer Kurven bei Bikern äußerst beliebt. In dieser Motorradsaison hat es dort immer wieder Unfälle gegeben.