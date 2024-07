Berga - Der Blick in die Mitteldeutsche Zeitung gehört bei Erika Schröter in Berga zum morgendlichen Ritual. Aber am gestrigen Tage legte sie die Zeitung eher beiseite, denn zum 101. Geburtstag kamen zahlreiche Gäste, um ihr zu gratulieren.

