Spendenbereitsschaft in der Goldenen Aue Vom Erdfall betroffene Familien geben Spendengeld der Feuerwehr

In Riethnordhausen ist im Juni eine Garage in der Erde versunken. Das Fundament des angrenzenden Wohnhauses lag in Teilen frei. In Brücken gab es nun ein Benefizkonzert, das zu einer ganz besondere Veranstaltung wurde.