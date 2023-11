Sangerhausen/MZ. - Aufwendig geborgen werden musste dieses Entsorgungsfahrzeug am Dienstagvormittag auf der B 85. Bei der Fahrt von der A 38 in Richtung Berga war der Fahrer mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann auf die rechte Seite gekippt. Verletzt wurde niemand. Bis zur Bergung des Fahrzeuges leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.