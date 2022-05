Entscheidung über vorgezogene Bürgermeisterwahl in Südharz steht an

Langjähriges Gemeindeoberhaupt Ralf Rettig scheidet voraussichtlich noch in diesem Jahr aus dem Amt.

Südharz/MZ - Südharz’ langjähriger Bürgermeister Ralf Rettig (parteilos) wird voraussichtlich in diesem Jahr und somit vorfristig aus dem Amt scheiden. Die Tagesordnung für die nächste Gemeinderatssitzung sieht unter Punkt 13 einen Beschluss vor, wonach am 8. Mai ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt werden soll. Ebenso ist der Termin für eine mögliche Stichwahl vorgemerkt, die fände am 22. Mai statt.