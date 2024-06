Empörung in Rottleberode: Wer hat die Warnfigur auf Höhe der Schule gestohlen?

Rottleberode/MZ. - Rottleberodes Ortsbürgermeisterin Helga Rummel (Bürgervertretung Rottleberode) findet für ihre Empörung kaum Worte, so sehr ärgert sie sich. „Einer unserer neuen Streetbuddys ist gestohlen worden“, sagt sie. Wann der dreiste Diebstahl passiert ist, lasse sich nicht genau sagen, wohl am zweiten Juniwochenende.

„Was für eine Unverschämtheit! Wir haben die Warnfiguren extra auf Höhe der Bushaltestelle aufgestellt, damit die Kinder sicherer über die Straße kommen!“

Dabei seien sie so stolz gewesen, sagt die Ortsbürgermeisterin, dass anlässlich der diesjährigen Frauentagsfeier im Restaurant am Schlossteich ausreichend Geld gespendet worden sei, um vier Warnfiguren in leuchtenden Farben zu beschaffen und dann mit Hilfe des Bauhofs der Gemeinde Südharz aufzustellen.

Figuren beschwert und mit Kabelbindern befestigt

„Es ist unfassbar! Die Figuren haben einen Fuß, der mit Kies gefüllt und zusätzlich mit Wasser beschwert war.“ Zusätzlich seien die Figuren ja auch noch mit Kabelbindern befestigt gewesen. Die Sicherheit der Kinder auf Höhe der Bushaltestelle bereitet vielen Eltern und Großeltern schon seit Jahren Sorgen. Denn spätestens, seit die vielbefahrene Ortsdurchfahrt erneuert worden ist, halten sich nicht alle Kraftfahrer an Tempo 50, außerdem sind viele Holztransporter und andere Lkw auf der Hauptstraße unterwegs.

Doch die Hoffnung, eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu erreichen oder gar einen Fußgängerüberweg einzurichten, hatte sich zerschlagen. „Deshalb haben wir ja lange nach einer Möglichkeit gesucht, die Sicherheit im Bereich der Bushaltestelle zu verbessern. Und dann wird so eine teure Warnfigur einfach geklaut.“