Die Wald-Gruppe "Mooswichtel" gehört zur Awo-Kita "Am Kreuzberg" in Allstet

Allstedt/MZ. - Eltern in der Einheitsgemeinde Allstedt, die ihre Kinder in einer von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Einrichtung betreuen lassen, müssen sich auf höhere monatliche Beiträge einstellen. Der Allstedter Stadtrat hat am Montagabend die jährliche Anpassung der Elternbeiträge auf der Tagesordnung stehen, in allen Bereichen sollen moderate Steigerungen beschlossen werden.