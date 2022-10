Eltern der Freien Sekundarschule Riestedt starten Petition

Träger der Freien Schule in Riestedt will, dass auch der Kreistag bei der Entscheidung über Finanzhilfe mitredet.

Mitte September legten Jens Neumann und Daniel Kohl die Mauern fürs Obergeschoss an. Am 14. Oktober ist Richtfest für den Anbau an der Freien Schule.

Riestedt/MZ - Im Streit über die vorzeitige Finanzhilfe vom Land will sich die Freie Sekundarschule Riestedt nicht geschlagen geben. Normalerweise müssen freie Schulen drei Jahre lang ohne Landeszuschuss für die Bezahlung der Lehrkräfte auskommen. Laut Schulgesetz kann der aber schon früher fließen, wenn der Träger die Anerkennungsvoraussetzungen an einer anderen Schule in Sachsen-Anhalt bereits erbracht hat. In Riestedt ist das mit der Freien Grundschule der Fall. Konkret geht es in diesem Jahr um rund 430.000 Euro.