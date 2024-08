Emseloh/MZ. - Salopp gesagt heißt es: Wiedersehen macht Freude. Wie groß die Freude bei Adel Ajindo nach dem 2:1-Sieg von Eintracht Emseloh am Mittwochabend im Duell der Fußball-Landesliga gegen Eintracht Lüttchendorf war, ist unklar. Fest steht allerdings, dass der 32-Jährige, der vor der Saison aus dem Mansfelder Land nach Emseloh gewechselt ist, mit seiner neuen Mannschaft im Kreisderby einen 2:1-Sieg feiern konnte. Gut 130 Zuschauer waren bei stürmischem Seitenwind dabei, als Schiedsrichter Robin Knobloch das erste Kreisderby der Saison anpfiff.

Emseloher ließen gute Möglichkeiten ungenutzt

Beim Heim-Debüt von Trainer-Rückkehrer Steffen Heyer hatten die Gastgeber zunächst die besseren Chancen. Sie wirkten „griffiger“ und vor allem schneller. So beim 1:0, das mit Serhii Molochko ein weiterer Rückkehrer nach 21 Minuten erzielte.

Die Abwehr der Gäste begnügte sich in dieser Szene sowohl bei Vorbereitung als auch Vollendung mit der Zuschauerrolle. Auch danach hatte Emseloh mehr vom Spiel, so dass die 1:0-Pausenführung in Ordnung ging. Auch nach dem Seitenwechsel ging es weiter eng zu.

Das wiederum hatte mehrere Gründe. So zum Beispiel schafften es die Gastgeber nicht, einen beruhigenden Vorsprung herauszuschießen. Zwar glückte ihnen noch das 2:0, das Vaclav Janek nach 54 Minuten nach Zuspiel von Lukas Schüt erzielte, doch danach ließen die Emseloher weitere gute Möglichkeiten ungenutzt.

Faires Kreisderby

Stephan Neigenfink verkürzte für den Gast in der 68. Minute auf 1:2 und sorgte dafür, dass es spannend blieb. Erst recht, als der Emseloher Vaclav Bartos nach 78 Minuten nach einer „Notbremse“ eine umstrittene Rote Karte sah. Am Ende aber brachten die Gastgeber den Vorsprung über die Zeit und fuhren so den ersten Saisonsieg ein.

„Wir hatten die besseren Chancen in einem fairen Kreisderby und haben verdient gewonnen“, fasst Emselohs Trainer Steffen Heyer die 90 Minuten zusammen. Christian Bölke, Trainer der Gastmannschaft, haderte dagegen mit dem Spiel seiner Elf: „Wir haben uns zu wenig Chancen erarbeitet, unsere Stärken bei Standards nicht wie erhofft genutzt.“

Am Samstag soll für Emseloh der nächste Heimspieldreier folgen, dann empfängt die Eintracht den Neuling Weißenfels II. Die Lüttchendorfer spielen erneut auswärts, diesmal beim Naumburger SC.