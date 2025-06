Sangerhausen/MZ - Hier an der Ecke, in rotem Ziegelstein, „das war die Übertage-Werkstatt“, sagt Andreas Holz und deutet aus dem Autofenster. Schräg gegenüber, in grauem Putz, die ehemalige Betriebspoliklinik. Und von der Werkstatt die Straße runter, die nächste links, dann auf der rechten Seite: das frühere Küchen- und Speisesaalgebäude, hellblau getüncht. Auf der anderen Straßenseite eine kleine Wiese, an deren Ende ein Zaun, dahinter Solarpaneele. Auf der Wiese eine Infotafel mit dem Bild eines Förderturms, ein Weg, ein kreisrunder Betondeckel, sechs Meter im Durchmesser. „Hier ging es früher 600 Meter in die Tiefe“, sagt Holz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.