Wo in der neuen Wahlperiode auch neue Gesichter an der Spitze der Ortschaftsräte stehen und wo es eine Kampfabstimmung gab

Bei der Kommunalwahl am 6. Mai wurden in der Einheitsgemeinde Allstedt neue Ortschaftsräte gewählt. Die haben inzwischen auch die neuen Ortsbürgermeister ernannt.

Allstedt/MZ. - Nachdem die Ortschaftsräte in der Einheitsgemeinde Allstedt ihre konstituierenden Sitzungen hinter sich gebracht haben, stehen die neuen Ortsbürgermeister fest. Oft sind das die teils langgedienten Amtsinhaber, in einigen Fällen wurde der Staffelstab weitergereicht und auch die eine oder andere Überraschung ist dabei.

So hat Herbert Kranz, obwohl stets engagiert, nicht nur den Sitz im Allstedter Stadtrat, sondern auch das Amt als Beyernaumburgs Ortsbürgermeister verloren. Bei der Wahl bekam er mit 215 nur die zweitmeisten Stimmen – Heiko Posorski mit seinen 302 wurde traditionsgemäß für das Amt vorgeschlagen und vom Ortschaftsrat auch gewählt.

Ortsbürgermeisterin löst Ortsbürgermeisterin ab

In Mittelhausen/Einsdorf dagegen war von vornherein klar gewesen: Der Posten der Ortschefin wird neu besetzt. Waltraud Wantulla war nicht wieder zur Wahl angetreten und hatte erklärt, es sei nun an der Zeit, dass Jüngere das Ruder übernehmen. Christin Beyer-Kögel (CDU) griff zu. Schon bei der Bürgermeisterwahl in Allstedt hatte sie als Polit-Neuling mit dem Einzug in die Stichwahl einen Achtungserfolg gelandet. Bei der Ortschaftsratswahl entfielen mit 126 die meisten Stimmen auf Beyer-Kögel. Dass sie die neue Ortsbürgermeisterin wird war die logische Folge.

In Holdenstedt dagegen kam nicht der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen ans Ruder. Denn neben Christian Ruppe (250) meldete auch Melanie Bendlin (212) Interesse am Amt der Ortsbürgermeisterin an – und gewann die Abstimmung. Ihr Vorgänger Michael Böttger sitzt weiterhin im Ortschaftsrat.

Nicht alle schafften es wieder in den Rat

Anders als Liedersdorfs bisheriger Ortsbürgermeister Egon Ottilie, der es nicht wieder in den Rat schaffte. Die meisten Stimmen bekam hier mit 133 Steffen Ulbrich, der nun als neuer Ortsbürgermeister die Geschicke des Dorfes leitet.

In Winkel ist mit der jüngsten Kommunalwahl eine Ära zu Ende gegangen. Die langjährige Bürgermeisterin und Ortsbürgermeisterin Mathilde Kamprad, inzwischen 86, war nicht wieder angetreten. Torsten Barwig heißt ihr Nachfolger, der mit 116 Stimmen auch bei der Ortschaftsratswahl vorn gelegen hatte. Abgelöst wurde auch Wolferstedts bisheriger Ortsbürgermeister Gerald Schulze. Andreas Voß, der mit 601 Stimmen das mit großem Abstand beste Wahlergebnis im Ort erzielt hatte, ist nun auch der neue Ortsbürgermeister.

Diese sieben Ortschefs bleiben im Sattel

In der Kernstadt Allstedt und sechs weiteren Ortsteilen bleiben derweil die bisherigen Ortschefs auch in der neuen Wahlperiode im Amt. Thomas Schlennstedt (654) in Allstedt, Axel Mühlenberg (257) in Emseloh, Hartmut Koch (162) in Niederröblingen, Holger Reppin (222) in Pölsfeld und Hagen Böttger (134) in Sotterhausen hatten jeweils die größte Zahl an Wählerstimmen bekommen. Bei Reinhard Beck in Katharinenrieth waren es mit 86 exakt so viele wie für Karsten Peinhardt. Maritta Bemmann bleibt in Nienstedt/Einzingen mit dem um nur sieben Stimmen zweitbesten Ergebnis im Amt.