Einbruch in eine Bäckerei in Berga am Samstagabend

Am Samstagabend kam es in Berga (Mansfeld-Südharz) zu einem Polizeieinsatz.

Berga - Unbekannte sind am Samstag gegen 20.30 Uhr über ein Fenster in eine Bäckerei in Berga eingebrochen. Nach Auslösung der Alarmanlage traf eine Verantwortliche kurze Zeit später am Objekt ein. Nach MZ-Informationen handelt es sich bei der Bäckerei um eine Filiale von Bäckerei Messing. Als die Mitarbeiterin in der Bäckerei eintraf, konnte sie die Täter allerdings nicht mehr stellen.

Diese hatte zwischenzeitlich mehrere Räume durchwühlt und nach einem erstem Überblick laut Polizei rund 150 Euro Bargeld gestohlen. An den Räumlichkeiten entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte mehrere Spuren.