Margarete Günzel aus Pölsfeld begeht im Awo-Pflegeheim "Am Rosarium" in Sangerhausen ihren ganz besonderen Ehrentag.

Margarete Günzel aus Pölsfeld begeht im Awo-Pflegeheim "Am Rosarium" in Sangerhausen ihren 100. Geburtstag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wäre es nach Margarete Günzel gegangen, hätte sie ihren 100. Geburtstag am Sonnabend am liebsten mit ganz Pölsfeld (Mansfeld-Südharz) gefeiert, wie früher und als großes Volksfest. Daraus wurde zwar nichts, weil sie inzwischen in Sangerhausen im Awo-Pflegeheim „Am Rosengarten“ lebt, aber gefeiert wurde trotzdem mit fast 50 Gästen. Darunter ihre drei Töchter Annerose, Petra und Roswitha, deren Kinder und Familien. „Das war ihr großer Wunsch“, sagen Annerose und Roswitha, die in Pölsfeld und Obersdorf wohnen. Gemeinsam haben sie eine festliche Kaffeetafel für die Feier im Pavillon vorbereitet und sich einige Überraschungen für ihre Mutti einfallen lassen.