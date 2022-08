Ein restauriertes Grabdenkmal gibt noch Rätsel auf

Ein bei Bauarbeiten zerstörter Grabstein wurde repariert. Für die Dokumentation forschte Michael Richter aus Tilleda nach dem Namen in den Kirchenbüchern.

Tilleda - In Vorbereitung der 1.050-Jahrfeier des Ortes erinnert sich Michael Richter, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Goldene Aue an die Restauration des Grabsteins an der Sankt Salvator Kirche des Ortes.