Kelbra - Erich Buttstedt sitzt auf der überdachten Veranda und blickt in seinen 800 Quadratmeter großen Garten. „Erich sucht Arbeit“, sagt er, als fühle er sich beim Nichtstun ertappt. Dabei sind die Beete gehackt, die Blumen blühen und auch sonst wächst und gedeiht es. „Eigentlich würden die zwei Vorgärten für mich reichen“, meint er. Aber er hängt an dem Nutzgarten, in dem wie zur DDR-Zeit Obst und Gemüse angebaut wird. Kartoffeln, Möhren, Bohnen, Tomaten, Himbeeren und Brombeeren stehen gut. Ihm käme es nicht in den Sinn, auch nur einen Quadratmeter der guten Scholle an einen Swimmingpool oder Rasen zu verschwenden.

