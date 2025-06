Sangerhausen - Der Anstieg ist enorm: Der Goldpreis hat sich in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Guckt man 20 Jahre zurück, hat er sich mehr als versechsfacht. Unter anderem aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und anderer Kriege sowie der kaum kalkulierbaren Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump sehen immer mehr Menschen das Edelmetall als „sicheren Hafen in unsicheren Zeiten“ an, was den Preis des Edelmetalls fast stetig nach oben treibt. Erst am vergangenen Freitag nach dem israelischen Großangriff auf den Iran waren die Goldpreise stark gestiegen. Damit näherte sich der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) weiter dem Rekordhoch, das im April dieses Jahres bei 3.500 Dollar erreicht worden war.

