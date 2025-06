Halle (Saale)/MZ. - Große Freude herrschte bei den Ehrenamtlichen des "Welcome-Treffs" der Freiwilligen-Agentur Halle am Freitagabend über die Auszeichnung mit dem Bürgerpreis "Esel der auf Rosen geht". Diese Freude wurde jedoch durch einen Einbruch am Wochenende in ebenjenen Welcome-Treff getrübt. Denn die Einbrecher hinterließen erhebliche Sachschäden in geschätzter Höhe von rund 5.600 Euro.

Welcome-Treff in Halle bleibt geöffnet

Trotz des Vorfalls bleibe der Welcome-Treff weiterhin geöffnet, die Angebote für Zugewanderte und freiwillig Engagierte finden wie gewohnt statt, informiert die Freiwilligen-Agentur. „Wir möchten den Treff auch weiterhin als einen sicheren und offenen Ort für Begegnung erhalten“, erklärt das Team.

Um die entstandenen Schäden zu beheben und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einzurichten, ruft die Freiwilligen-Agentur zu Spenden auf. Unterstützerinnen und Unterstützer können direkt auf das Spendenkonto oder über die Webseite der Agentur spenden. Online-Spenden unter www.freiwilligenagentur-halle.de/spenden, dann den Button „WELCOME-Treff“ auswählen.

Spendenkonto: Freiwilligen-Agentur Halle (Saale) e.V. IBAN: DE75 8005 3762 0388 3066 66, Verwendungszweck: Spende WELCOME-Treff