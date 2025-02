Sangerhausen/MZ. - Auch in der zweiten Runde des Regionalausscheids im Wettbewerb „Jugend musiziert“ haben die Teilnehmer aus der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz geliefert – und wie! Alle zehn Duos, die in den Kategorien Klavier und ein Holz- beziehungsweise ein Blechblasinstrument an den Start gegangen sind, wurden von der Jury mit ersten Preisen ausgestattet.

„Das hat es so tatsächlich noch nie gegeben“, freut sich Kreismusikschulleiterin Peggy Bitterolf, die einige Programme auch selbst mit verfolgt hat. „Etliche Schüler sind über sich hinausgewachsen“, stellt sie fest. Es scheint, als hätte an den drei Wettbewerbstagen im Alten Schloss in Sangerhausen, wo ein Teil des Regionalwettbewerbs Halle ausgetragen wurde, eine ganz besondere Atmosphäre geherrscht, die alle Teilnehmer regelrecht beflügelte. Denn im gesamten Starterfeld waren 22 Punkte und damit ein erster Preis das Mindeste, was am Ende auf der Urkunde stand.

Zweite Regionalrunde Jugend musiziert: Einmal Traumbewertung für Duo aus Mansfeld-Südharz

Hatte die Jury vielleicht einen besonders großzügigen Tag? Nein!, schließt Bitterolf das kategorisch aus. „Es ist einfach so, dass sich offensichtlich nur Schüler beworben haben, die den Wettbewerb sehr ernst nehmen“, meint sie. Nach dem Motto ’Dabeisein ist alles’ sei diesmal niemand angetreten.

Aus dem erfolgreichen Teilnehmerfeld hervor stechen Sarah Kim Hesse (Klarinette) und Johanna Wiederhold (Klavier), die es schafften, vor der Jury die Traumbewertung von maximal 25 Punkten zu erspielen. Für sie geht es nun ebenso in die nächste Runde zum Landeswettbewerb wie für Erik Ecke und Charlotte Freitag (Posaune/Klavier), die 24 Punkte erspielten, und für Yannik Kühne und Lara Maria Schafer (Trompete/Klavier), Nelly Marie Klinkert und Richard Schneegaß (Klarinette/Klavier) sowie Ella Diebes und Even Arne Hauspurg (Klarinette/Klavier) mit jeweils 23 Punkten. Über 22 Punkte konnten sich Helene Herrmann und Theresa Wagner (Klarinette/Klavier) sowie Julia Paschek und Ana Tulei (Blockflöte/Klavier) freuen.

Finya Sternal, Mattheo Hille, Putu Niedersetz, Jasper Loel, Mathilda Jansch und Nastasia Menzel (v.l.n.r.) von der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz waren in den Altersgruppen 1a und 1b bei "Jugend musiziert" äußerst erfolgreich. Foto: Peggy Bitterolf

Auch die Schüler in den jüngsten Altersgruppen der maximal Acht- und Neunjährigen haben tolle Bewertungen abgeräumt. Für Nastasia Menzel und Mathilda Jansch (Klarinette/ Klavier) vergab die Jury 24 Punkte, für Finya Sternal und Matteo Hille (Blockflöte/Klavier) sowie Jasper Loel und Ni Putu Niedersetz (Blockflöte/Klavier) gab es jeweils 23 Punkte. In dieser jüngsten Gruppe wird aber nicht zum Landeswettbewerb weitergeleitet, so dass für die Jüngsten das Abenteuer „Jugend musiziert“ für 2025 schon erfolgreich abgeschlossen ist.

Einem Achtjährigen, der sich als Solist an der Violine großartige 25 Punkte erspielte, wurde aber die Ehre zuteil, zum Abschluss mit im großen Preisträgerkonzert in Halle aufzutreten – ebenso wie Sara Kim Hesse und Johanna Wiederhold.

Jetzt heißt es weiter Daumen drücken: Der Landeswettbewerb findet vom 28. bis 30. März in Dessau-Roßlau statt.