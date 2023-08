Die Kommunale Bädergesellschaft und der DRK-Wasserwacht Sangerhausen laden am 11. August zu einer Blutspendeaktion im Sangerhäuser Stadtbad ein. Die Aktion wurde bewusst in die Sommerferien gelegt.

Sangerhausen/MZ - Am kommenden Freitag, 11. August, laden die Mitarbeiter des Sangerhäuser Stadtbads von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende ein. Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit der DRK-Wasserwacht Sangerhausen. Man könne bei dem Termin etwas Gutes tun, erhalte einen leckeren Imbiss und zusätzlich eine Freikarte fürs Bad, werben sie für die Spendeaktion.

Die Blutspende am Stadtbad findet schon seit vielen Jahren gemeinsam mit den Mitgliedern DRK-Wasserwacht statt. „In den vergangenen Jahren kamen meist zwischen 30 und 50 Spender“, sagt Nico Scherbe, der Leiter Bäder, bei der Kommunalen Bädergesellschaft (KBS), die das Stadtbad und das Hallenbad „SaWanne“ in der Kreisstadt betreibt.

Aktion bewusst in den Sommerferien

Die Aktion sei nicht ohne Grund mitten in die Sommermonate gelegt worden. „Gerade zur Ferienzeit ist der Bedarf an Blut besonders hoch, da dann viele regelmäßige Spender im Urlaub sind und daher nicht spenden gehen.“

Deshalb rufe man gemeinsam mit der Wasserwacht wieder zur Teilnahme an dem Termin auf. „Wir würden uns freuen, wenn wir am Freitag wieder rund 50 Spender am Stadtbad begrüßen könnten“, hofft Scherbe auf eine zahlreiche Teilnahme.

Wegen eines zu erwartenden Engpasses hatte das DRK vor Beginn der Sommerferien in einigen Bundesländern sogar dazu aufgerufen, vor dem Urlaub noch einmal zum Blutspenden zu kommen. „Die Sommerferien sind länger als die Haltbarkeit einer Blutkonserve“, sagte Kerstin Schweiger, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost der Deutschen Presse-Agentur. Je nach Präparat liege die Haltbarkeit bei fünf Tagen bis sechs Wochen.