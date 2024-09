Drei Jahre suchte Lothar Franke nach einem Nachfolger für die Autolackierwerkstatt in Edersleben. Wer die Firma übernimmt und welche er Pläne er hat.

Drei Jahre lang Nachfolger gesucht: Wer die Autolackierwerkstatt in Edersleben übernimmt

Jolo jetzt in neuen Händen

Lothar Franke, Maik Lemaire, Alexander Franke, Mirko Schmidt, Frank Gießmann, Kai-Uwe Liske und Daniel Reiche (v.l.) in der Jolo-Werkhalle.

Sangerhausen/MZ. - Wer die helle Werkhalle betritt, dem steigt sofort ein feiner Farbgeruch in die Nase. Kein Wunder, denn hier bei Jolo in Edersleben wird den ganzen Tag mit Farben und Lacken gearbeitet. Mit ihrem Handwerk sorgen die Mitarbeiter dafür, dass Autos auch nach unsanften Begegnungen mit Laternenpfählen, Mauervorsprüngen oder auch anderen Fahrzeugen am Ende wieder aussehen wie neu.