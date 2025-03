Seit Jahren steigt der Döner-Preis auch in Sangerhausen und liegt derzeit zumeist bei sechs Euro. Ein weiterer Anstieg wird befürchtet. Auch die Imbiss-Betreiber sind deswegen in Sorge.

Imbissbetreiber in Sorge

Hasan Gümül vekauft seit zwölf Jahren Döner im „Rosen-Döner“ in der Rathenau-Straße. Zu Beginn kostete er die Hälfte vom heutigen Preis.

Sangerhausen/MZ. - Seit einiger Zeit gilt er nicht nur als Deutschlands beliebtestes Fastfood, sondern auch als Indikator für den Preisanstieg: der Döner. Auch in Sangerhausen ist er buchstäblich in aller Munde. „Die Leute fragen in letzter Zeit schon häufiger, ob der Döner-Preis bald ansteigt, viele wollen das wissen“, sagt etwa Serdar Ergünenc.